AK Partili Çelik: Nefret söylemi gücünü destekleyenlerden alır

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Nefret söylemi gücünü söyleyenden çok destekleyenlerden alır. Nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefrete 'yatırım' yapanlardır. Cumhurbaşkanımıza dönük nefret söylemine destek verenler ve sessiz kalanlar, nefret siyasetinin demokrasi düşmanı diline 'yatırım' yapıyorlar. Nefret siyaseti, nefret söyleminin sponsorluğunu yapıyor" dedi.