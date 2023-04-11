AK Parti Ordu İl Başkanı değişti!

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AK Parti Ordu İl Başkanlığı görevine Selman Altaş atandı.

AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.

Tomakin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, istifanın eşiğinde olduklarını açıkladı. Tomakin şu ifadeleri kullandı:

"Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor. Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz."

GÖREVDEN ALINDI

Tomakin, bu açıklamasının ardından görevden alındı. Tomakin'in yerine Selman Altaş atandı.