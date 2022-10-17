AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili yarın AK Parti Grubu olarak TBMM'ye, Araştırma Komisyonu kurulması teklifinde bulunacaklarını bildirdi.
Turan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısına katılmak üzere AK Parti Genel Merkezi'ne gelişinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Bartın'da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Turan, konuyla ilgili savcılar ve müfettişlerin görevlendirildiğini hatırlattı.
Kimin kusuru, ihmali varsa bunun peşinde olacaklarını, bu konuda kararlı olduklarını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:
"Bu işin siyaseti, partisi, bu işin 'lamı cimi' olmaz. Üzerimize düşen ne varsa yapmakta kararlıyız. Az önce Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Grup Başkanımızla Meclis gündemini tekrar değerlendirme imkanı bulduk. Buna göre yarın AK Parti Grubu olarak Meclis'e Araştırma Komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak, mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizin sağduyuyla meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını, sonuçlarının da şimdiden ülkemize, madencilerimize hayırlı olmasını ümit ediyorum."
Bülent Turan, yarın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in TBMM Genel Kuruluna, hükümet adına 20 dakikalık bir sunum yapacağını belirterek, bu bilgilendirmeden sonra tüm partilerin 10'ar dakikalık konuya ilişkin değerlendirmede bulunacağını söyledi.
Gündemlerinde Lübnan tezkeresinin olduğunu dile getiren Turan, yarın, bunun bir yıl daha uzatılmasını ve endüstri bölgelerine ilişkin kanun teklifini görüşmeyi planladıklarını da ifade etti.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, çarşamba günkü grup toplantılarında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti'ye katılımı dolayısıyla rozet takacağını belirtti.
"TÜM MADENCİLERİN SORUNLARINI KAPSAYACAK"
"Anayasa düzenlemesine ilişkin nasıl bir takvim işleyecek?" sorusunun yöneltildiği Turan, Anayasa düzenlemesi için büyük bir heyetin, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ öncülüğünde çok büyük özveriyle çalıştığını kaydetti.
Anayasa'nın 24 ve 41'inci maddesine ilişkin metni bitirdiklerini, bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklarını aktaran Turan, çıkan kararı kamuoyuna duyuracaklarını söyledi.
Bülent Turan, "Araştırma Komisyonu'nun çalışması sadece Amasra ile mi sınırlı olacak? Muhalefet partileriyle de görüştünüz mü?" sorusuna, "Tüm partilerimizin bu konuda hassas bir tavrı, yaklaşımı var. Bu hassasiyet çerçevesinde bugün görüştük diğer partilerimizle de. Hepsinin benzer konularda talepleri oldu. Onları ortak değerlendireceğiz. Ümit ediyorum, yarın verirsek, çarşamba günü bu konuyu ortak bir önerge şeklinde tüm partilerin katılımıyla sağlamış oluruz." yanıtını verdi.
Turan, komisyonun, sadece Amasra ile sınırlı olmayacağını, tüm madencilerin sorunlarını kapsayacağını ifade etti.
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