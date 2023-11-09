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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin yerel seçimler için başvuru sürecinin başladığını açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Ali İhsan Yavuz, başvuru sürecini ve başvuru şartlarını da açıkladı.

Yavuz, "Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak istiyoruz. Aday müracaatları bugün başlıyor. 17 Kasım'a kadar devam edecek. Meclis üyesi, il genel meclisi üyeliği başvuruları da bugün başlayacak, 3 Aralık'a kadar devam edecek" dedi.

Ali İhsan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başvurular dijital ortamda alınacak. Kişiler ön başvurusunu istediği yerden yapabilecek. Aday formunun sıcak imzalı şekilde bize gelmesi gerekiyor. Sadece aday formunu çıkartıp imzalamak suretiyle aday adaylığı yapılacak. Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Bağış alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin TL, İl belediye başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için 20 bin, TL bağış alınacak. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimiz için AFAD tarafından kendilerine ulaştırılacak."