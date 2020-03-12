AK Parti, çalışma kampını erteledi!

AK Parti, 3-4-6 Nisan'da yapılması planlanan kampı koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelediğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, AK Parti'nin 3-5 Nisan'da planlanan Kızılcahamam kampının ramazan ayı sonrasına ertelendiğini bildirdi.