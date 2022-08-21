Trabzonspor´dan 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Hollanda ekibi Ajax´a 5 yıllık imza atan genç Ahmetcan Kaplan, Trabzon´a dönerek veda ziyaretlerinde bulundu.

4 yıl önce futbol kariyerine başladığı Özkan Sümer Futbol Akademisi´ni ziyaret eden genç oyuncu, Trabzonspor Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ve birlikte forma giydiği eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Altyapı koordinatörü Cihan ve sporcu gençler, 19 yaşında Avrupa´ya transfer olan Kaplan´ı tebrik ederek kariyerine başarılar diledi.