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        Haberler Dünya Son dakika: AİHM'in ByLock kararına Adalet Bakanı Tunç'tan tepki

        AİHM'in 'ByLock' kararına Adalet Bakanı Tunç'tan tepki

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AİHM'in kararına ilişkin "Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Karar emsal teşkil etmiyor" diye konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 28.09.2023 - 13:33
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        AİHM'in 'ByLock' kararına Adalet Bakanı Tunç'tan tepki
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye aleyhinde aldığı karara yönelik açıklamalarda bulundu.

        Bakan Tunç AİHM'in kararına ilişkin "Mahkemenin yetkisini aştığını düşünüyoruz. Karar emsal teşkil etmiyor" dedi.

        Bakan Tunç, "Bu karar sadece o dosya bakımından geçerlilik teşkil eder. O da tabii ki iç hukuk uygulamamızda karar tebliğ edildikten sonra değerlendirilecektir" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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