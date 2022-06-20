Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TFF

"TFF'de yeni seçilen yönetime Türk futbolu adına Beşiktaş olarak destek olacağız. Umuyorum kurulların tamamının istifa edip yenilendiği bir süreç yaşarız. Eski hakemler, yeni hakemlere koltuklarını bırakmalı. Türk futbolunun önünü yeni olan her şeyle açmak, huzuru Türk futboluna kazandırmak adına hakemlerin de yenilendiği bir süreç diliyorum."

FENERBAHÇE'NİN 1959 SEZONU ÖNCESİ ŞAMPİYONLUK BAŞVURUSU

"Adalet ve vicdanın olduğu yerde varız, biz buna olumsuz bakmayız. Hedef 3 kuruş daha fazla pay ve başkasından daha fazla yıldızımız olsun düşüncesiyse, sıkıntılı süreçlerde bu konulara gerek yok."

TRANSFER

"Saiss ve Gedson gibi çok iyi transferlerimiz oldu. Birkaç transfer daha yapacağız. En önemlisi de forvet. Weghorst ile ekonomik olarak el sıkıştık. Ailesiyle ilgili konu kaldı. Muleka ve Muleka gibi oyuncular gündemimizde. Muleka tek alternatif değil ama kendisi beğendiğimiz bir oyuncu. Rıdvan Yılmaz transferi bitmek üzere. Ersin Destanoğlu için de teklifler var. Rıdvan için 4 milyon Euro kesin aldık. 2,5 milyon Euro da kontratta var, %90 alacağız. Daha yukarısını da alabiliriz."

YABANCI SINIRI

"8+3 yabancı kuralı, 3 yerli 8 yabancının olması ve 14 yabancının kadroda olması, Atiba ile sözleşme yapma açısından elimiz güçlendi. Atiba bizle 1 yıl daha devam edecektir. Ancak, işin ekonomik yönünü göz ardı etmeyeceğim."