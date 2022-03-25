Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Önder Karaveli hocamız bizimle birlikte yola devam edecektir. Altyapı konusunda uzun zamandır başarıyla devam ettirdiği görevini sürdürecektir. Bize çok katkı verdi, vermeye de devam edecek. Önder Hoca bilinçli bir linç politikasıyla karşı karşıya kaldı. Kendisini yorgun hissetti, hissettirdiler. Yerine yeni birinin gelmesinin daha iyi olacağını söyledi. Önder Karaveli başarılıdır. Şanssızlıkların yarattığı sonuçlarla haksız yere linç edildi ve yargılandı. Bunun devam etmemesini rica ediyorum. Eleştiri olur ama linç olmaz."