Trabzonspor, Evrard Kouassi ve Emrehan Gedikli için imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Ahmet Ağaoğlu,"Trabzonspor bundan sonra her sene şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır." dedi.

Ahmet Ağaoğlu konuşmalarında şunları dile getirdi:

"Kouassi, Gervinho'nun sakatlanmasından sonra gerçekleştirdiğimiz bir transfer. Önemli bir transfer. Denizlispor maçında da hepimizin beğenisini kazanıp doğru bir transfer olduğunu kanıtladı. İnşallah hep birlikte büyük zaferlere imza atarız. Emrehan Gedikli'yi izleme ekibimiz 7-8 yıldır takip ediyordu. İleriye dönük planlarımızda önemli bir yeri olacak. Hayırlı olsun.

Toplam 165 bin forma satmışız. Bunun %15'ini oyuncularımız aldı. Taraftarlarımız da ilgi göstersin. Yoksa sokağa inerim, sokakta yakaladığım herkese forma satarım.

Ben 'Önümüzdeki sene 3 şampiyonluk alacağız ve ikinci yıldızı takacağız' ifadeleri bana ait değil. Ancak Trabzonspor bundan sonra her sene şampiyonluk yarışının içerisinde olacaktır."

Jean Evrard Kouassi Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Trabzonspor'da olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Umarım şampiyonluğu sezon sonunda hep beraber kutlayacağız. Avrupa'da da ileriye gidebileceğimizi göreceğiz. Geldiğimden beri mutluyum, tüm başarıları birlikte elde edeceğiz." dedi.

Genç transfer Emrehan Gedikli ise şunları dile getirdi:

"Trabzonspor'a, memleketime geldim. Herkes beni iyi karşıladı. Taraftarlar çok çok güzel. 2-3 sene şampiyon olmak istiyoruz. Forvetim ve gollerimle takıma katkı sağlamak istiyoruz."