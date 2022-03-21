Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuşmasında şunları dile getirdi:

"Gündeme dair başkanlarımızı bilgilendirdim. Mehmet Sepil de online olarak katıldı. Ayın 28'inde Viyana'da Avrupa Kulüpler Birliği toplantısı var. Oradaki stratejimiz için konuştuk.

Göksel Gümüşdağ, Ali Koç ve Burak Elmas, Avrupa Kulüpler Birliği toplantısında olacağı için TFF ile yapacağımız toplantının yol haritasını konuştuk. 28 Mart Pazartesi günü takımlar ve TFF, ihale için bir araya gelecek.

Trabzonspor olarak, sürdürülebilir başarıdan yanayız. Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, bizim için birçok şeyin başladığı noktada olacağız. Geldiğimiz bir nokta yok aslında.

Matematiksel olarak yarış bitmeden, lig bitti demek mümkün değil. Spor tarihi sürprizlerle doludur. Maç maç gidiyoruz. Yolun sonuna geldiğimizde şampiyon olursak, daha detaylı konuşuruz.

Allah nasip eder ve bu sezonu şampiyon olarak tamamlarsak, her şeyin bittiği değil, her şeyin başladığı noktada olacağız. İleriye dönük bu mücadeleyi sürdürmek için uğraşacağız."

Ayrıntılar birazdan...