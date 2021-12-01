Ağrı ve Iğdır'da Eren Kış-9 operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütüne yönelik, Ağrı ve Iğdır'da "EREN KIŞ-9 (AĞRI - TENDÜREK) ŞEHİT JANDARMA UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN KELEŞ” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 910 personel (77) operasyonel tim görev alıyor.