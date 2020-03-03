Ağrı'dan acı haber!

Gürbulak sınır kapısında görevli personeli taşıyan servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Özgür Kavastan dün Erzurum Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi’ne getirilerek tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kavastan şehit oldu. Şehidin cenazesi işlemlerin ardından memleketi Mersin'e gönderilecek.

Bölgede operasyonların devam edildiği belirtildi