Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.
KATİL ZANLISI 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
DHA'da yer alan habere göre Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
CENAZELER İNCELENİYOR
3 kişinin cenazesinin, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.
KAÇAN ÇOBAN HER YERDE ARANIYOR
Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.