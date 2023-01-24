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Son dakika haberi Ağrı'da bir evin önünde silahla vurulmuş 3 kişinin cesedi bulundu!

Ağrı'da, sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla bir dehşet yaşandı. Eleşkirt ilçesinde Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşı ile oturduğu evin sahibi olan çifti pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı aranıyor

Giriş: 24.01.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberleri: Ağrı'da dehşet! Evin önünde 3 kişinin cesedi bulundu!
DHA

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, sabah saatlerinde ilçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Değirmenoluğu köyünde kan donduran bir olay meydana geldi.

KATİL ZANLISI 3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

DHA'da yer alan habere göre Afganistan uyruklu çoban, tartıştığı çoban arkadaşını, ardından da oturduğu evin sahibi olan çifti, pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

CENAZELER İNCELENİYOR

3 kişinin cenazesinin, incelemenin ardından otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi.

KAÇAN ÇOBAN HER YERDE ARANIYOR

Katil zanlısı olay yerinden kaçarken, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma, kaçan çobanı yakalamak için çalışma başlattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Köyde güvenlik önlemleri artırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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