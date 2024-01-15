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        Haberler Gündem Son dakika haberi Afyonkarahisar'da depoda yangın!

        Son dakika haberi Afyonkarahisar'da depoda yangın!

        Afyonkarahisar'da beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde çıkan yangın hasara yol açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 00:59 Güncelleme: 15.01.2024 - 01:01
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        Afyonkarahisar'da depoda yangın!
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        Kent merkezindeki İkinci Küçük Sanayi Sitesi'nde beyaz eşya ve mobilya deposu olarak kullanılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahale ederek söndürdüğü yangın hasara yol açtı.

        Yangın nedeniyle çevreye yoğun duman yayıldı.

        İkinci Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Halil Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu dükkan beyaz eşya ve mobilya üzerine bir depo. Dükkandan dumanlar çıktığını gören ekipler itfaiyeye hemen haber veriyor." dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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