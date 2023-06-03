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Afşin-Elbistan B Termik Santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve 10 Mayıs'ta yapılan bakım ve onarım çalışmalarının ardından yeniden üretime başlayan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Giriş: 03.06.2023 - 16:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler | Afşin-Elbistan B Termik Santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor!
AA

Kahramanmaraş'ta, yaklaşık 20 yıldan beri elektrik üreten her biri 360 megavat kurulu güce sahip 4 üniteden oluşan Afşin-Elbistan B Termik Santrali'nin Baca Gazı Arıtma Sistemi'nde (FGD) bakım onarım sırasında yangın çıktı.

3 YANGIN HELİKOPTERİ MÜDAHALE EDİYOR

AA'da yer alan habere göre bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile 3 yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, olay yerine hızlıca geldiklerini, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

"YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ"

Güven, şunları kaydetti: "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci ile onun vasıtasıyla Enerji Bakanımızla irtibat kurduk. Vahit Kirişci Bakanımızın talimatıyla yangın söndürme helikopterleri de Mersin, Adana ve Kahramanmaraş'tan yola çıktılar. Helikopterler geldi yangına müdahale ediliyor.

"ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK"

Üzüntümüz büyük ama can kaybı olmaması en büyük tesellimiz. Hızlıca kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Şu an itibarıyla hava ve yerden itfaiye araçları müdahaleye devam ediyor. Yüksek merdivenli araçlarla soğutma kulesindeki yangına müdahale ediliyor. Geçmiş olsun."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş

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