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Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremin ardından bölge aktif olarak sarsıntılar yaşamaya devam ediyor.

AFAD'ın açıklamasına göre saat 21.33'te yine Türkoğlu/Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8 km.

AFAD, saat 21.11'de Kahramanmaraş merkezli 3.5 ve saat 20.58'de 3.8 büyüklüğünde iki depremin daha gerçekleştiğini bildirdi. Saat 22.02'de ise 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD, saat 17 itibarıyla Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplam 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA