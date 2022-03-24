Adliye önünde dehşet! Ölü ve yaralılar var!

Son dakika haberi: Küçükçekmece Adliyesi önünde dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika... İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde korkunç bir olay meydana geldi.

DHA'da yer alan habere göre Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde silahlı kavga çıktı. Duruşma sonrası iki taraf arasında çıkan kavgada çok sayıda kişi yaralandı.

OTOPARKTA KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yaralılar için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Özel harekat polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tarafların 'silahlı yaralama' ile ilgili bir duruşma sonrası adliye otoparkında karşı karşıya geldiği öğrenildi. Korkunç olayda ise 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.