Serdar Kulaksız skulaksiz@cyh.com.tr

İstanbul Adalet Sarayı’na giriş sırasında güvenlik noktalarında ele geçirilen suç unsuru eşyalar ile vatandaşlar tarafından unutulan eşyalar adliyenin ana giriş alanındaki meydanda kurulan stantlarda sergilendi.

ELE GEÇEN VE UNUTULAN EŞYALAR SERGİLENDİ

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre, 2 yıl boyunca yapılan aramalarda, aralarında kesici, delici ve ateşli silah, mermi, biber gazı, tornavida, muştanın da bulunduğu 3896 adet suç eşyası ile aralarında güneş gözlükleri, diploma, cep telefonu, saat, tablet, elektrik sayacı, kolye ve takı eşyası gibi unutulan 943 adet eşya stantlarda yer aldı. Adliyede unutulan yaklaşık 6 bin 735 TL para da maliye hazinesi hesaplarına yatırıldı.

PARFÜM ŞEKLİNDE BİBER GAZI

Ele geçirilen eşyalar arasında, kemer şeklinde bıçak, kozmetik malzeme görünüm şok cihazı, kalem parfüm şeklinde biber gazı, kemer tokasından çıkan muşta, kart şeklinde bıçak gibi ilginç suç maddeleri yer aldı. Ele geçirilen ve sergide fotoğrafları yer alan kalem şeklindeki silah, toplu silah, şarjörlü silahların ise emniyete teslim edildiği ve bu konuda işlem yapıldığı belirtildi.

AVRUPANIN EN BÜYÜK ADLİYESİ

Eşyaların sergilendiği alanda açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Zafer Koç, İstanbul Adalet Sarayı’nın yaklaşık 5 bin personelin çalıştığı, günlük avukat vatandaş sirkülasyonu yaklaşık 50-60 bin civarında olduğu Avrupa’nın en büyük adalet sarayı olduğunu belirtti.

GELİŞMİŞ CİHAZLARLA KONTROLLER YAPILIYOR

Başsavcı vekili Zafer Koç konuşmasında şunlara yer verdi: “Adalet Sarayına giriş çıkışlarda özel güvenlik görevlilerimiz üstün gayretiyle aramalar yapılmakta En gelişmiş cihazlarla bu kontroller yapılmakta. Daha önce bildiğiniz üzere çok üzücü bir olay yaşanmıştı. Ondan önce de sonrada güvenlik tedbirleri en üst seviyede yürütülmektedir. 2 yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü aletler özel güvenlik görevlilerimizin çok hassas çalışmasıyla ele geçirilmiştir. Suç unsuru içerenlere gerekli işlemler yapılmıştır."

"Suç unsuru içermeyenlere el konulup Makine Kimya Enstitüsü’ne teslimi yapılacaktır. Hem suç unsuru içeren hem de içermeyen aletler bir de vatandaşların unuttuğu bir kısım eşyalar söz konusu. Paralar da söz konusu. Onlar da maliye hazinesine katkıda bulunmaktadırlar. Özel güvenlik görevlilerimize çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor. Gelen giden vatandaşların da hassas davranmalarını güvenlik görevlilerine yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi.