Adıyaman'da korkutan deprem!

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Son dakika... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde saat 15.38'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Açıklamada depremin derinliğinin yerin 7 kilometre altında olduğu belirtildi. Deprem Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa'dan da hissedildi.

VALİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da, deprem sonrasında tarama ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü, şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can veya mal kaybı bilgisinin olmadığını söyledi.