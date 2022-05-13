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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 19.23’te merkez üssü Adıyaman'ın Sincik ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 4.95 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Adıyaman ve Malatya illerinde ve ilçelerinde hissedildi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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