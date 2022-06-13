Adem Asil'den altın madalya

Milli cimnastikçimiz Adem Asil, Osijek Artistik Cimnastik World Challenge Cup halka aleti finalinde 14.900 puanla birinci olarak altın madalya kazandı.

Öte yandan Adem Asil atlama masasında da bronz madalya kazanırken, Göksu Üçtaş Şanlı yer aletinde bronz madalyanın sahibi oldu.