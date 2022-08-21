Adem Asil Avrupa ikincisi

Almanya'da süren Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, halka aletinde gümüş madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Münih'te gerçekleştirilen organizasyonda milli cimnastikçiler alet finallerinde serilerini sundu.

Milli cimnastikçimiz, Artistik Cimnastik Erkekler Avrupa Şampiyonası halka finalinde 15.033 puanla gümüş madalya kazandı.