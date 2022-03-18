Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

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