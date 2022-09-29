Adana Demir'in gözü Galatasaray maçında

Spor Toto Süper Lig'de 16 puanla lider olan Adana Demirspor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’de Yeni AdanaStadyumu’nda kapalı gişe oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takımın Norveçli forveti Fredrik Gulbrandsen, alınan sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.
Galatasaray maçına çok sıkı hazırlandıklarını anlatan Gulbrandsen, "2 hafta mücadelede bulundum, 2 hafta galip geldik. Şimdi milli takım arası oldu. Bu süreçte de hazırlık yapma fırsatımız, taktik-teknik çalışma fırsatımız oldu. Yeteri kadar hazırlandığımıza ve iyi çalıştığımıza inanıyorum, umarım cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına hazır bir şekilde gideceğiz" dedi.
"Avantajlı olduğumuzu düşünüyorum"
Galatasaray’a karşı daha önce de oynadığını, güçlü bir rakiple mücadele edeceklerini vurgulayan Gulbrandsen, şunları söyledi:
"Galatasaray'a karşı oynayacak olmamız gerçekten çok önemli. Çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Galatasaray'a karşı oynamak her zaman her takım için zor fakat biz burada, sahamızda oynayacağız. Evimizin avantajını kullanacağız ve duyduğumuza göre stat da dolu olacak. Kendi taraftarımızın da desteğiyle burada avantajlı olan tarafta olduğumuzu düşünüyorum. Umarım galip ayrılacağız. Bütün kariyerim boyunca forvet olarak oynadığımı söyleyebilirim. İlk defa kanat olarak Okan Buruk döneminde oynamıştım. Bana soracak olursanız ben tabii ki forvet bölgesinde rahat olduğumu söylerim fakat sahaya çıktığım zaman takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız da beni kanatta oynatmayı uygun görürse kanatta oynayıp sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Jonas Svensson: Evimizde güçlüyüz
Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ise Galatasaray maçına milli takım arasında iyi hazırlandıklarını belirtti.
Svensson, "İyi çalıştık. İki gün dinlenme fırsatımız da oldu. Bundan sonra Dünya Kupası'na kadar çok ciddi takımlara karşı çok önemli maçlar oynayacağız. Bu hafta da Galatasaray'a karşı ilkini gerçekleştireceğiz. Galatasaray çok büyük bir kulüp, oynaması çok zor bir kulüp fakat biz evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz. Umarım bu ilk maçtan galibiyetle ayrılacağız" dedi.
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