26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Suriyeli Adil El Dendah'ı öldürme girişiminde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Suriye uyruklu Ahmed Muhlif ve avukatı katıldı.
AA'nın haberine göre, geçen celse verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, mütalaasında, iş yerinde işçi olarak çalışan sanık ile müşteki arasında çıkan tartışma sırasında, sanığın 3 kilogram ağırlığındaki hurda halindeki düdüklü tencereyle müştekinin başına vurduğunu belirtti.
Vurma sonucunda müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığına dikkati çeken savcı, sanığın "öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 ila 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.
CEZASI YÜKSELTİLMİŞTİ!
Tercüman aracılığıyla son savunması alınan sanık Muhlif, iş arkadaşı Adil El Dendah ile aralarında "ben daha çok çalışıyorum" meselesinden tartışma çıktığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.
Mahkeme heyeti, sanık Ahmed Muhlif'i, "Kasten yaralama" suçundan önce 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Eylemini silahtan sayılan metal düdüklü tencereyle gerçekleştirmiş olması ve mağdurdaki yaralanmanın hayati tehlikeye neden olmasından dolayı sanığın cezası 9 yıl hapse yükseltildi.
Heyet, sanığın cezasını, haksız tahrik ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 5 yıl 7 ay 15 gün hapse indirip tutukluluğunun devamına karar verdi.
KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN DAVA AÇILMIŞTI!
Sarıçam ilçesi Arıdere Mahallesi Mevlana Caddesindeki bir iş yerinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed Muhlif, 24 Eylül 2019'da tartıştığı iş arkadaşı Suriyeli Adil El Dendah'ın başına hurda düdüklü tencereyle vurmuştu. Dendah ağır yaralanmış, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Muhlif hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!