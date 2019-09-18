Tamince hakkında FETÖ’den bugüne kadar 4 soruşturma açıldı. Bunlardan İstanbul’da olan takipsizlikle sonuçlandı. Antalya’daki iki ayrı soruşturmada da yine takipsizlik kararı verildi. Tamince hakkında açılan tek dava ise Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme Tamince’nin “FETÖ’ye yardım” suçundan beraatine karar verdi.

ANTALYA’DA TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Antalya’daki soruşturmada verilen takipsizlik kararına emekli Hâkim Osman Kaçmaz tarafından itiraz edildi. İtirazı kabul eden Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimliği takipsizlik kararını kaldırdı. Bu karar kesin nitelik taşıyordu. Ancak bir şekilde soruşturma savcısı karar düzeltme talebinde bulundu.

BAKANLIK KANUN YARINA BOZMA İSTEDİ

Adalet Bakanlığı’ndan Antalya’da yaşanan bu sürece dair önemli bir hamle geldi. Bakanlık Tamince hakkında verilen takipsizlik kararının kaldırılması için kanun yarına bozma yoluna başvurdu.

“İTİRAZ SONUCU VERİLEN KARAR KESİNDİ”

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan kanun yararına bozma talebinde Antalya’da yaşanan soruşturma süreci özetlendi. Antalya 3. Sulh Ceza Hâkimliği’nin takipsizlik kararının kaldırılmasına dair kararının kesin nitelikte olduğu vurgulanan kararda, “Bu karar olağanüstü kanun yolu ile bozulmadan, adı geçen hakimlik tarafından aynı konuda yeni bir karar verilemeyeceği gözetilmeksizin yazılı bir şekilde karar verilmesinde (takipsizlik kararının kesinleştirilmesi) isabet görülememiştir” denildi.

YARGITAY KABUL EDERSE SORUŞTURMA YENİDEN AÇILACAK

Bakanlığın bu talebi önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na oradan da Yargıtay’ın ilgili dairesine gidecek. Şayet daire Bakanlığın kanun yarına bozma talebini kabul ederse Antalya’da Tamince hakkında takipsizlikle sonuçlanan soruşturma yeniden açılacak.