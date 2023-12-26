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        Haberler Gündem Adalet Bakanı Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması

        Adalet Bakanı Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada "Çok sayıda dokunulmazlık dosyası var" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 11:37 Güncelleme: 26.12.2023 - 11:59
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        Bakan Tunç'tan 'dokunulmazlık' açıklaması
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        İşte Bakan Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar; ,

        Meclis’teki dokunulmazlık dosyaları

        Siyasetçilerimizin terörle mücadele noktasında devletin yanında olması gerekir. Meclis'te çok sayıda dokunulmazlık dosyası var. Bunların büyük bir bölümü de terör propagandasıyla alakalı. Bu dosyalarla ilgili hangi kararların verileceğini Meclis'teki komisyonlar karar verecek.

        Zekeriya Yapıcıoğlu'nun federasyon açıklaması

        Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir.

        Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı kaza

        Araç sürücüsünün asli kusurlu ve motor sürücüsünün tali kusurlu olduğuna dair raporu geldi. Bu çerçevede dava açılacaktır. Şüpheniz olmasın vatandaşımızın hakkı hukuku her türlü korunacaktır. Bu nedenle sosyal medyada bazı açıklamalar görüyoruz, bir yabancı karşısında vatandaşlarımızın hakkının korunmadığı yönünde. Buna katılmamız mümkün değildir. Adalet ve hukuk çerçevesinde mahkememiz kararı verecektir. İlgili şahıs da tahmin ediyoruz ki yurt dışından gelip ifadesini verecektir.

        Can Ataklı'nın açıklamaları

        Şehit babamıza yönelik ifadeleri kabul etmek mümkün değil. Gerekli soruşturma başlatıldı, süreci bekliyoruz. Şehitlerimize yönelik özellikle terör propagandası yapan, suçluyu öven paylaşımlar var. Bu bağlamda 15 ilde 55 kişi hakkında açılan soruşturma var. Bunların 26'sının yurt dışında olduğu tespit edildi. Diğerlerinin yurt içinde olduğu tespit edildi, bunların 3'ü tutuklandı.

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