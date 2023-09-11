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        Haberler Gündem SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu için soruşturma başlatıldığını duyurdu

        Son dakika haberi Adalet Bakanı Tunç'tan Tanrıkulu açıklaması!

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu´nun açıklamaları ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Bakan Tunç, "Bu açıklamaları kabul etmek mümkün değil. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak kimseye yakışmaz. Partisi gerekeni söylemelidir. Bu soruşturma ile ilgili fezleke TBMM´nin gündemine geldi. Mehmetçiğimize ve ordumuza dil uzatmak bu şekilde suçlamalarda bulunmak hiç kimseye yakışmaz. Hele hele milletvekili sıfatı taşıyan birine yakışmaz. Kendi partisinin de bir tepki koyması gerekir. Gerekli soruşturma süreci başlamıştır. Bundan sonraki süreç Meclis´in takdirindedir."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:31 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:41
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        Adalet Bakanı Tunç'tan Tanrıkulu açıklaması!
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