13 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse ilişkin yaptığı açıklamada, "Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye COVİD-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyidir" dedi.
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki koronavirüs vakaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Gül, "Aldığımız tedbirlerle şu an itibariyle adliyelerdeki insan sirkülasyonu yüzde 95 oranında, noterliklerdeki insan sirkülasyonu da yüzde 80 oranında azalmıştır. Vatandaşlarımız Noterler Birliğinin yeni uygulaması olan e-başvuru yöntemi kullanarak randevu alabilecek" dedi.
"Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye COVİD-19 tanısı konuldu" diyen Gül, "3 hükümlü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13’ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Bugüne kadar; 14 Hâkim ve Cumhuriyet savcısı, 32 Adliye personeli, 79 ceza infaz kurumları personeli ve 34 Adli Tıp personelinin testleri pozitif çıkmış durumdadır" ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILANLAR
Sosyal medyada koronavirüse ilişkin manipülatif paylaşımlar yapanlar hakkında başlatılan soruşturmalar için bilgi veren Adalet Bakanı, "Cumhuriyet Başsavcılıklarınca son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 207 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi hakkında adli soruşturma açılmıştır" ifadelerini kullandı.
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