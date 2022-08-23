Adalet Bakanı'ndan "kira anlaşmazlıkları" mesajı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz." dedi.
Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, alternatif çözüm yolları konusunda önemli adımlar atıldığını, uzlaştırma, tahkim ve hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuğun, Türkiye'nin gündemine getirildiğini belirtti.
İhtilafların mahkemeye gitmeden kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuğun bugüne kadar iş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı haline getirildiğini hatırlatan Bakan Bozdağ, 2013'ün Kasım ayından bugüne kadar 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'unun arabuluculukla anlaşmayla sonuçlandırıldığını bildirdi. Bekir Bozdağ, çözüme kavuşturulan ihtilafların yargının üzerinden alındığını dile getirdi.
Yeni dönemde arabuluculuğun kapsamının genişletilmesi kararı aldıklarını ifade eden Bozdağ, şöyle devam etti:
"Bakanlığımızın şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilafları, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilafları ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz. Bundan sonra kira alacaklarından, kat mülkiyeti hukukundan, kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilaflar arabulucuya gidecek ve arabuluculukta daha kısa sürede, daha az masrafla çözüme kavuşacaktır. Biz, komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz. Bu üç alana baktığınızda ikisi doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğeri de kiracı-ev sahibi, onların çoğu komşu olabiliyor. Kiracılarla, ev sahipleri ve komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden ve birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan, arabulucu marifetiyle daha erken süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız."
Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında konunun gündeme geleceğini söyledi.
ARABULUCULUK SINAVI
Arabuluculuk sınavına ilişkin de açıklama yapan Bakan Bozdağ, "Arabuluculuk sınavı ilanı bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacak. Kota uygulaması yapmayacağız bu sınavda, 70 ve üzerinde başarı elde eden sınava giren herkes arabulucu olma hakkını elde etme etmiş olacak." bilgisini paylaştı.
Arabulucu olmak için temel eğitimi alma zorunluluğu bulunduğunu dile getiren Bakan Bozdağ, sınava gireceklere başarı diledi.
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