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Adalet Bakanı Gül, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, yargıya olan güven konusunda şunları söyledi:

"Türkiye'de yargı kararları eleştirilebilir yargı yolları açıktır. Ama hakaretleri kabul etmek mümkün değil. 27 Mayıs darbesi oldu o yargıya güveniniz tamdı. 12 Eylül'de tamdı, 28 Şubat'ta tamdı, başörtüye ceza veren yargıya güven tamdı, parti kapatılırken yargıya güven tamdı, Cumhurbaşkanımız o dönem şiir okudu diye cezaevine gönderilirken tamdı. Bugün 15 Temmuz darbe girişimine dik duran yargıya gülenimiz yok diyorsunuz. Bu mücadele hala sürüyor. Bundan mı rahatsız oluyorsunuz? Türkiye'de darbecilerin yargılanmasından mı rahatsızlık duyuyorsunuz? Darbeciler anayasa çerçevesinde yargılanırken, yargı mensuplarına hakarette bulunmak kabul edilemez. Kimse siyasete yargıyı malzeme etmesin. Hukukun üstünlüğü sözde olmaz. Yargıya hukuka saygılı olmak zorundasınız. Bugün FETÖ'nün açtığı tahribatın yaralarını saran yargıya bu hakaretleri asla kabul edemeyiz. Dikkat etmemiz gereken siyaset malzemesi haline getirilmemesi. Kararı beğenmeyebilirsiniz ama hakaret etmeye hakkınız yok."

Bakan Gül, "Bu süreç yürüyen bir süreç gerek idari gerek yargı surecine saygılı olmak lazım. Yetkililerin yapacağı incelemeye saygılı olacağız" ifadelerini kullandı

İNFAZ YASASI

Bakan Gül, Meclis'e gelmesi beklenen infaz yasası hakkında, "Konu tüm akademisyenler, hukukçular vs. değerlendirildi. En doğru öneriler çalışıldı. AK Parti grubumuzun takdirinde. Kanun teklifi Meclis'e ait. Meclis AK Parti grup son şeklini verecek" diye konuştu.