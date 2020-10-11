Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te AK Parti Şahinbey ilçe kongresinde önemli açıklamalar yaptı.

AA'nın haberine Bakan Gül, kongrede yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında sonuna kadar yanındayız. Karabağ özgürleşinceye, Azerbaycan hak ettiği sonucu alıncaya kadar daima yanlarında olacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terörle mücadelesine de değinen Bakan Gül, "Terörün kökünü sonuna kadar kurutmaya kararlıyız. Bunda başarılı olduk ve tamamen başarılı oluncaya kadar bu mücadelemizi kararlı şekilde sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.