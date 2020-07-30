DHA

İstanbul Büyükada'da elektrikli araçlar bugün seferlere başlıyor. Adalar'da kullanılacak araçların ücret tarifesi 12 lira olarak belirlendi.

DHA'nın haberine göre, öğrenci ve yaşlılar da aynı tarifeden seyahat edecek. Adakart sahipleri için ise bu ücret 3,5 lira olacak.