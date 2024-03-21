Son dakika haberi "Acil ateşkes" ve "rehine takası" teklifi için tarih belli oldu
ABD, cuma sabahı Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacak.
Giriş: 21.03.2024 - 23:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:43
ABD, cuma sabahı Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacak.
Öte AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrailden Refaha saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.
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