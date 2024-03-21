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        Haberler Dünya Son dakika haberi: "Acil ateşkes" ve "rehine takası" teklifi için tarih belli oldu

        Son dakika haberi "Acil ateşkes" ve "rehine takası" teklifi için tarih belli oldu

        ABD, cuma sabahı Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacak.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 21.03.2024 - 23:28 Güncelleme: 21.03.2024 - 23:43
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        "Acil ateşkes" ve "rehine takası" teklifi için tarih belli oldu
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        ABD, cuma sabahı Gazze'de acil ateşkes ilanını da kapsayan rehine takası teklifini BM Güvenlik Konseyine sunacak.

        Öte AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrailden Refaha saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.

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