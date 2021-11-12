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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıya göre, Bakanlık bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavlarının 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar çevrim için ortamda yapılması kararı alındı. Bu kapsamda sınavlar, bu döneme mahsus çevrim içi yapılacak.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için daha önce ders seçimi yapmış olan öğrencilerin bu ders seçimlerine göre sınava katılabilmesi, yeniden ders seçimi yapmak isteyenlerin 17-30 Kasım arasında ders seçimlerini yapabilmeleri sağlanacak.

Sınavın ilk günü itibarıyla 18 yaşından gün almamış öğrenciler, mevcut ders seçme kriterleri doğrultusunda istemeleri hâlinde ders seçimi yapabilecek. 18 yaşından gün almış öğrenciler; istemeleri hâlinde dönem ve kredi sınırlaması olmaksızın haftalık ders çizelgelerinde belirtilen derslerden, varsa önce alt dönemin başarısız olunan ortak ve zorunlu derslerini, sonra birbirini takip eden ortak ve zorunlu derslerini program bütünlüğü içinde sırasıyla en fazla 20 ders olacak şekilde seçebilecek.

Açık öğretim ortaokulu öğrencileri, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları için tekrar ders atama işlemleri yapılmadan daha önce atanan derslerden çevrim içi sınavlara katılabilecek.

Açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesinin yüz yüze eğitim ile verilen dersleri, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılacak.

Öte yandan, açık öğretim okullarında mezuniyet şartlarını taşıyan ve sınava katılması gerekmeyenlerden sınav katılım ücreti ödeyen öğrenciler ile açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme dönemlerinde, sınav katılım ücreti hesabına sehven para yatıranlara, ücret iadeleri yapılacak.