Abu Dabi'de petrol yüklü 3 tankerde patlama

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Abu Dabi’de, petrol firması ADNOC’un depolama tesisleri yakınlarındaki Musaffah endüstriyel bölgesinde petrol yüklü üç tankerde patlama yaşandığı bildirildi. Patlama 3 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Abu Dabi Havalimanı’ndaki inşaat alanında da yangın çıktığını duyuran Abu Dabi polisi, ilk belirlemelere göre her iki patlamanın da drone saldırıları sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Saldırıyı Husiler üstlendi.