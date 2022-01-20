Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür´ün bugün çekilen MR´ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Genç oyuncunun 23 Ocak Pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında kadroda olması beklenmiyor.