ABD, Rusya ve Ukrayna'dan füze açıklaması

ABD Başkanı Biden'ın Polonya'ya düşen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan füzeye ilişkin "Rusya'dan fırlatılma ihtimali düşük" değerlendirmesi sonrası Ukrayna'dan ilk açıklama geldi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Polonya'ya düşen füzenin 2 kişinin ölümüne yol açması sonrası açıklamada bulundu ve 'füzeleri içeren her türlü kazadan Rusya'nın sorumlu olduğunu söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ukrayna'daki savaştan ve büyük füze saldırılarından yalnızca Rusya sorumludur. Sınır ülkelerine hızla artan risklerin arkasında da sadece Rusya vardır. Avrupa için 'gökyüzünü kapatma' zamanı. Kendi güvenliğiniz için de..." diye konuştu.
RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Polonya'da düşen füze parçaları Ukrayna'nın S-300'üne ait" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada "Yüksek hasassiyetli füzeler sadece Ukrayna'yı hedef aldı, bu hedefler Polonya sınırına en az 35 km uzaklıktaydı" denildi.
REUTERS: BIDEN, UKRAYNA HAVA SİSTEMİNDEN KAYNAKLANDIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİ
Reuters'ın son dakika haberine göre ise ABD Başkanı Biden, G7 ve NATO ortaklarını Polonya'daki patlamanın Ukrayna hava savunma sisteminden kaynaklandığı konusunda bilgilendirdi.
POLONYA'YA DÜŞEN FÜZE
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.
Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.
Ukrayna Rusya'yı suçlarken, Rusya iddiaları reddetmişti.
ABD Başkanı Biden ise bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını vermişti.
* Haberin görselleri İHA'dan servis edilmiştir.
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