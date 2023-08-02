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ABD Kongresi'nde silahlı saldırgan ihbarı yapıldı. Polis tüm giriş ve çıkışları kapattı. Tüm alanda geniş çaplı arama başlatıldı.

Washington D.C. polisi, ihbarın 'asılsız' gözüktüğünü belirtirken; ölü ya da yaralı ya da herhangi bir saldırganın henüz bulunmadığını bildirdi.

Halka bölgeden uzak durmaları, binaların içerisindekilere de güvenli bir yere saklanmaları çağrısı yapılan açıklamada, herhangi bir silah sesinin duyulduğu yönünde bir teyit olmadığı bilgisi paylaşıldı.