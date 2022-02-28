ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Moskova yönetimine yaptırımlarına bir yenisini ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ambargo koydu.

Beyaz Saray, müttefiklerinden Rus merkez bankasının varlıkları hareket ettirmeye çalıştığını ve bu sabah "çok sayıda varlık kaçışı" olacağını öğrendikten sonra, bu kararı ABD piyasaları açılmadan önce duyurduklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde oluşan ekonomik durumu gerekli kurumlarla görüşeceğini belirterek "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" demişti.

Batı ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uyguladığına işaret eden Peskov, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın ekonomisi için oluşan riskler konusunda Putin'e sürekli bilgi verildiğini belirten Peskov, Putin'in bugün ekonomik kurumları ile toplantı yapacağı bilgisini paylaşmıştı.