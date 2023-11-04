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        Haberler Dünya ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor - Haberler

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken Pazartesi günü Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki görüşme Pazartesi günü Ankara'da gerçekleşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 16:10 Güncelleme: 04.11.2023 - 16:22
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        Blinken Türkiye'ye geliyor
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        Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye’yi ziyaret edeceği aktarıldı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da yaptığı açıklamada, Orta Doğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Ürdün ziyaretinin ardından Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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