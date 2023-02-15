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Haberler Dünya Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberi ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor. Blinken, deprem bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarını gözlemlemek için İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edecek.

Giriş: 15.02.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Blinken'ın Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak, Yunanistan'la ikili ilişkileri ele almak ve Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde arama-kurtarma çalışmalarını ve diğer organizasyonları gözlemlemek için 16-22 Şubat tarihlerinde Almanya, Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Sözcü Ned Price, Blinken'in "ABD'nin 6 Şubat depremlerinin neden olduğu yıkımının yaralarını sarmaya çalışan Türk makamlarına yardım etme çabalarını ilk elden görmek için" 19 Şubat'ta Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nü ziyaret edeceğini ifade etti.

Price, Blinken'in Yunanistan'da Başbakan Miçotakis, Dışişleri Bakanı Dendias ve muhalefet liderleriyle görüşeceğini de belirtti.

Fotoğraf: AA

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