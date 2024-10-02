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        Haberler Dünya Son dakika haberi ABD'den İran'a yaptırım açıklaması | Dış Haberler

        Son dakika haberi ABD'den İran'a yaptırım açıklaması

        Beyaz Saray: Biden, G7 liderleriyle yaptığı görüşmede yeni yaptırımlar dahil İran'a verilecek karşılığı ele aldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.10.2024 - 19:57 Güncelleme: 02.10.2024 - 20:52
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        ABD'den İran'a yaptırım hazırlığı
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        ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e füze saldırısı düzenleyen İran'a yeni yaptırımlar dahil verilecek karşılığın neler olabileceğini G7 liderleriyle ele aldı.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, G7 ülkelerinin liderleriyle ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Başkan Biden ve G7, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamaktadır. Bugün Başkan Biden, İran'ın İsrail'e yönelik kabul edilemez saldırısını görüşmek ve yeni yaptırımlar dahil İran'ın bu saldırısına verilecek karşılığın koordine edilmesi için G7 liderleriyle görüştü." ifadelerine yer verildi.

        ABD ile G7'nin İsrail'in güvenliğine olan bağlılığının vurgulandığı görüşmede, Orta Doğu'da bundan sonraki sürece ilişkin de değerlendirmelerin yapıldığı bildirildi.

        BIDEN NÜKLEER TESİSLERE SALDIRILMASINI İSTEMİYOR

        ABD Başkanı Biden ayrıca Helene Kasırgası'nın vurduğu eyaletlerden Güney Carolina ile Kuzey Carolina'yı ziyareti için uçağına binmeden önce basın mensuplarına, Orta Doğu'daki son duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Biden, bir soru üzerine, İsrail'in İran'a ait nükleer tesislere olası bir saldırısını desteklemediğini belirtti.

        İsrailli muhataplarıyla görüşmelerin devam ettiğini ve İran'a nasıl bir karşılık verileceğini ele aldıklarını aktaran Biden, ayrıca G7 liderleriyle bugün ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını ve İsrail'in "orantılı şekilde" karşılık vermesi konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

        Biden, İran'ın son saldırılarının ardından "İran çok yoldan çıktı." yorumunu yaptı.

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