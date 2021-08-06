Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'den iki helikopter gönderme teklifi oldu, detaylarını çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Çavuşoğlu, Yangınlarla boğuşan Yunanistan'ın Dışleri Bakanı Dendias’ı arayarak Yunanistan’daki yangınlar için geçmiş olsun dileğini iletti.

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