ABD'den iddia: Rus ordusu Ukrayna'ya girmeye hazır

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Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi.

Putin'in geniş çaplı bir işgale tamamen hazır olduğunu belirten ABD'li yetkili, "Rusya olabildiğince hazır. Bugünün o gün olması kesinlikle mümkün" dedi.

Yetkili, "ABD, Rus birliklerinin faaliyetlerini hava sahasından izlemek için 'elinden gelenin en iyisini' yapacak." diye ekledi.

ABD'nin elinde Rusya'nın yedek asker rezervlerini ve ulusal muhafızlarını kullanmayı planladığına dair işaretler olduğunu söyleyen yetkili, "Bu da Ukrayna'da uzun vadeli hedefleri olduğunu gösteriyor" dedi.

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi.

Putin’in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

Yetkili, “Karadeniz'de ve Akdeniz’deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz’deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ayrılıkçı iki bölgeyi tanıyacağını duyurmasının ardından Rusya-Ukrayna gerilim arttı. Ukraynalı üst düzey güvenlik yetkili, ülkede Donetsk ve Luhansk hariç tüm bölgelerde OHAL ilan edileceğini açıkladı. ABD, Baltık ülkelerine asker konuşlandırırken, Rusya'ya yaptırım paketi açıkladı.