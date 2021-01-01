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Son dakika haberler... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 354 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 473 artarak 354 bin 381'e ulaştı

01.01.2021 - 19:23 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'de can kaybı 354 bini geçti - Haberler
ABD'de can kaybı 354 bini geçti
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AA

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers"a göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 236 bin 562 artışla 20 milyon 462 bin 501'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 3 bin 473 artarak 354 bin 381 oldu.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 12 milyon 129 bini, ülke genelinde Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 253 milyon 672 bini geçti.

EN FAZLA VAKA CALIFORNIA, EN ÇOK ÖLÜM NEW YORK'TA

Ülkede California eyaleti 2 milyon 300 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 1 milyon 776 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 323 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 7 ile New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi 10 milyon 293 binden fazla vakayla Hindistan ve 7 milyon 675 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

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