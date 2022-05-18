ABD Başkanı'ndan Finlandiya ve İsveç açıklaması

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Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik için başvuru yapmalarının ardından ABD Başkanı Biden açıklama yaptı.

Başkan Joe Biden, ABD'nin iki ülkenin NATO üyeliği değerlendirilirken ortak güvenliklerine yönelik herhangi bir tehdide karşı teyakkuzda kalmak için Finlandiya ve İsveç ile birlikte çalışacağını söyledi.

İki ülkenin de NATO'ya katılım başvurularını güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Biden, Finlandiya ve İsveç'in katılımlarının 'savunma işbirliğini daha da güçlendireceğini ve tüm Transatlantik İttifakı'na fayda sağlayacağını' belirtti.

"5. MADDEYE OLAN BAĞLILIĞIM KESİNDİR"

Biden'ın açıklamaları şöyle:

"İsveç ve Finlandiya, kapsayıcı demokratik süreçlerin ardından NATO üyeliği için önemli bir karar aldı. NATO, ilkelere olan ortak bağlılığımız ve tüm dünyada demokratik barış ve refah vizyonumuzla birleşen Avrupa ve Kuzey Amerika'daki bir milyar insanın güvenliğini garanti etmektedir. NATO'ya ve 5. Madde'ye olan bağlılığım katidir.

Finlandiya ve İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süredir istikrarlı ortaklarıdır. ABD, NATO müttefiklerimizle birlikte, Baltık Denizi bölgesindeki güçlü tatbikat faaliyetlerini ve varlığını sürdürecektir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'u yarın Washington'a davet etmeyi dört gözle bekliyorum, böylece onlarla NATO uygulamaları ve Avrupa güvenliği hakkında daha fazla istişarelerde bulunacağım"

FİNLANDİYA VE İSVEÇ'İN NATO'YA BAŞVURUSU

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından değişen dengeler, Avrupa Birliği üyesi olan Finlandiya ve İsveç'in güvenlik kaygıları sonucu NATO'ya başvurmasına sebep oldu.

Finlandiya ve İsveç bugün resmen NATO'ya başvurdu. İki ülke NATO'ya üye olabilmek için resmi başvuru mektuplarını NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e teslim etti. Almanya Kabinesi, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği talebini onayladı.

Rusya'nın kuzey batı komşusu olan Finlandiya ile İsveç'in başvuruları, Rusya'ya göre bölgenin güvenliğini ve istikrarını zedeleyecek.

Türkiye ise İsveç ve Finlandiya'nın teröre destek verdiğini ve bu nedenle iki ülkenin NATO üyeliklerine onay vermeyi düşünmediklerini belirtti.

NATO üyeliği için tüm üye ülkelerin onayı gerekiyor.