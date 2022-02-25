Joe Biden'dan bir ilk!

AA

ABD Başkanı Joe Biden, liberal görüşleriyle bilinen Yüksek Mahkeme Yargıcı Stephen Breyer'ın emekli olacağını açıklamasının ardından yeni yargıç adayını belirledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Biden, bugün Yargıç Ketanji Brown Jackson'ı ABD Yüksek Mahkemesi yargıçlığına aday gösterecek. Şu anda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıcı olarak Jackson, ülkenin en parlak zekalarından biridir. Adaylığı onaylanırsa Jackson, ABD Yüksek Mahkemesinde yargıçlık yapan ilk siyahi kadın olacak." ifadesine yer verildi.

Biden'ın bugün öğleden sonra Jackson'ın adaylığını resmi olarak duyuracağı bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Jackson, ayrıca Biden'ın başkanlığı döneminde Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterdiği ilk isim olma özelliği de taşıyor.

JACKSON KİMDİR?

Halihazırda Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığı yapan Jackson, 1970'te başkent Washington DC'de dünyaya geldi.

Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1996'da mezun olan Jackson, uzun süre hukuk alanında çeşitli görevlerde bulundu.

Jackson, yerine aday gösterildiği Breyer'ın da 1999'da bir yıl katipliğini yaptı. 2009'da dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından "ABD Ceza Komisyonu" Başkan Yardımcılığı'na aday gösterilen Jackson, 2014'e kadar bu görevi yürüttü.

Biden tarafından 30 Mart 2021'de Washington DC Temyiz Mahkemesi yargıçlığına aday gösterilen Jackson, 17 Haziran 2021'den bu yana bu görevi yürütüyordu.

BİDEN DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

ABD Yüksek Mahkemesinin 9 yargıcından biri olan ve liberal duruşuyla bilinen 83 yaşındaki Stephen Breyer, ocak ayında Biden'a gönderdiği dilekçede yaz aylarında emekli olacağını bildirmişti.

Biden ise yaptığı açıklamada seçim döneminde söz verdiği üzere ülke tarihinde bir ilki gerçekleştirerek bu göreve siyahi bir kadını aday göstereceğini belirtmişti.

Biden'ın adayının, Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini değiştirmemesi bekleniyor.