ABD Başkanı Biden: Tüm işaretler Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini gösteriyor

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ABD Başkanı Biden Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Biden Rusya'nın açıklamalarının aksine "Rusya'nın işgal tehdidi yüksek. Tüm işaretler Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Ohio'ya gitmeden önce basına konuşan Biden ayrıca Rusya'nın önümüzdeki birkaç gün içerisinde Ukrayna'yı işgal edebileceğini ifade etti.

RUSYA, ABD BÜYÜKELÇİ YARDIMCISINI SINIR DIŞI ETMİŞTİ

Rus Haber Ajansı RIA Novosti'nin ABD Moskova Büyükelçiliği'nde dayandırdığı haberine göre, Rusya, ABD Büyükelçi Yardımcısı Bartle B. Gorman'ı ülkeden sınır dışı kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Rusya'nın Bartle B. Gorman'ı sınır dışı ettiğini doğruladı. Sözcü, "Rusya'nın bu eylemini provoke edici ve gerilimi tırmandırıcı bir adım olarak görüyoruz ve yanıtımızı hazırlıyoruz" demişti.

STOLTENBERG: RUSYA BAHANE ARIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısının ardından Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalarda bulunmuş ve "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı yapmak için bir bahane aradığını biliyoruz. Rusya'nın Ukrayna sınırında bugüne kadar hiç görmediğimiz bir askeri sevkiyat yaptığını görüyoruz. Şu anda bir saldırıya geçmek için bahane aradığını biliyoruz. Rusya'ya geri çekilme çağrımızı yineliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de "Rusya'nın eylemlerini ve sözlerini dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Başından beri diyaloğa açık olduğumuzu söyledik" demiş ve "Rus birlikleri Ukrayna sınırına daha da yakın bir noktaya konuşlandı. Rusya daha fazla asker yığıyor, bölgedeki Rus hareketliliği devam ediyor. Putin diyalogdan vazgeçip saldırırsa savaşın tüm sorumluluğu kendisine ait olacaktır. Gidişatı Putin'in tutumu belirleyecek. İttifak olarak biz gerekeni yapacağız ama her zaman için barışa kendimizi adamış durumdayız" ifadelerini kullanmıştı.

RUSYA ABD'YE İŞGAL PLANIMIZ YOK DEMİŞTİ

Rusya ile ABD arasında birbiri ardına açıklamalar yapılırken Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Bugün ABD'ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtımızı göndereceğiz" demişti.

Üst düzey bir ABD'li yetkili ise Rusya, ABD'ye güvenlik garantileri hakkındaki yanıtını gönderdiğini ve yanıtta Ukrayna'yı işgal planı bulunmadığını ifade etmişti.

RUS YANLISI AYRILIKÇILAR İLE UKRAYNA BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Sabah saatlerinde ise Rusya destekli güçler Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin Perşembe günü 02.30'da Luhansk'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu dört bölgeye havan topları ve el bombaları ile saldırdığını duyurmuştu.

Reuters'ın haberine göre Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Perşembe günü Ukrayna hükümet güçlerini kendilerine ateş açmakla suçlamıştı.

Ayrılıkçıların iddiasının ardından Ukrayna da, ayrılıkçı güçlerin bir köye ateş açtığını öne sürmüş, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ise konuya ilişkin "Rus yanlısı güçlerin anaokulunu bombalaması büyük bir provokasyondur" ifadelerini kullanmıştı.